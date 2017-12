Começa 2.º tempo no Morumbi e Beira-Rio Os dois jogos decisivos na luta pelo título brasileiro já estão no segundo tempo. No Morumbi, em São Paulo, Corinthians e Ponte Preta estão empatando em 1 a 1. Na primeira etapa, Everton fez de cabeça para a equipe de Campinas, aos 16, e Gustavo Nery empatou, num chute de primeira, aos 37. Em Porto Alegre, Internacional e Palmeiras também estão empatando em 1 a 1. No primeir tempo, Jorge Wágner, em cobrança de pênalti, fez 1 a 0 para os gaúchos, aos 24. Os paulistas empataram em uma cobrança de falta do meia Juninho Paulista, aos 31. Com esses resultados, a briga pelo título brasileiro ficará para a última rodada. O Corinthians está indo para 79 pontos, três a mais que o Inter.