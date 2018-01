Começa 2º tempo; Ronaldo substituído Depois de um primeiro tempo muito ruim, que terminou em um empate por 0 a 0, o técnico Carlos Alberto Parreira resolveu alterar o time do Brasil que enfrenta a China, no amistoso que está sendo realizado no estádio Olímpico de Guangdong, em Guangzhou. O atacante Amoroso entrou no lugar de Ronaldo. Além de jogar pouco, Ronaldo foi substituído também como medida de precaução. O jogador levou uma pancada na panturrilha no início da partida e foi poupado. Nas demais posições, foram mantidos os mesmos jogadores da primeira etapa.