Começa 3.ª rodada da Liga dos Campeões A terceira rodada da fase de grupos da principal competição interclubes européia começa nesta terça-feira, com oito jogos. No Grupo A, Bayern e Juventus definem, em Munique, a liderança, já que têm 6 pontos. O Rapid hospeda o Brugges, ambos ainda sem pontuar. Já no Grupo B, o líder Arsenal (6 pontos) visita o Sparta (1), em Praga, enquanto o Ajax (1) recepciona o Thun (3), da Suíça. No Grupo C, o Barcelona, na ponta com 6, vai à Grécia para jogar com o Panathinaikos (3), ao mesmo tempo em que a Udinese (3) recebe o Werder Bremen (zero). E No Grupo D, o Manchester United (4) pega o Lille (na lanterna, com 1); já o Villarreal (2) será mandante contra o Benfica (3).