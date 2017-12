Começa a 3ª fase da Liga dos Campeões Começa nesta terça-feira a terceira e última fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa. Em jogos de ida e volta, 32 equipes lutarão por 16 vagas na chave principal do principal torneio interclubes da Europa. E times de tradição estarão em ação, como Manchester United, Ajax, Liverpool (atual campeão) e Inter de Milão, além de emergentes como Betis e Villarreal. Nos jogos desta terça, os destaques são os confrontos entre Everton (ING) x Villarreal (ESP) e Betis (ESP) x Monaco (FRA). O Manchester jogará em seu estádio contra o modesto Debrecen, da Hungria. As outras partidas são as seguintes: Anorthosis (CHI) x Glasgow Rangers (ESC); Valerenga (NOR) x Brugges (BEL); Wisla Cracóvia (POL) x Panathinaikos (GRE). Na quarta-feira haverá 10 jogos: Anderlecht (BEL) x Slavia Praga (RCH); Artmedia Bratislava (ESL) x Partizan (SER); Basel (SUI) x Werder Bremen (ALE); Brondby (DIN) x Ajax (HOL); CSKA Sofia (BUL) x Liverpool (ING); Rapid Viena (AUT) x Lokomotiv Moscou (RUS); Malmoe (SUE) x Thun (SUI); Shakhtar Donetsk (UCR) x Inter (ITA); Steaua Bucarest (ROM) x Rosenborg (NOR); Sporting (POR) x Udinese (ITA).