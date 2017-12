Começa a leitura do relatório da CPI O senador Geraldo Althoff (PFL-SC) começou às 10h48 desta terça-feira a leitura do relatório final sobre as investigações da CPI do Futebol, que deve pedir ao Ministério Público o indiciamento de cerca de 17 dirigentes de clubes, federações e do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira. O senador Gerson Camata (PMDB-ES) interrompeu a leitura para declarar que irá votar a favor do relatório antes mesmo de conhecer o seu teor. Ele disse que se manifestava antes porque estava irritado com a pressão da imprensa para que declarasse seu voto. Segundo o relator da CPI, senador Althoff, o relatório está dividido em quatro partes e a sua leitura deve durar de 10 a 12 horas. A votação, se houver pedido de vista, poderá ocorrer na quinta-feira.