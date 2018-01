Começa a mais longa das eliminatórias Argentina e Chile abrem amanhã, às 16h, em Buenos Aires, a mais longa edição das Eliminatórias Sul-Americanas para uma Copa do Mundo. Serão as mesmas 18 rodadas e 90 jogos da edição passada, mas desta vez as partidas serão distribuídas ao longo de 25 meses ? outubro de 2005. O torneio anterior durou 20 meses, entre março de 2000 e novembro de 2001. As 10 seleções se enfrentarão em turno e returno e as quatro primeiras garantirão vaga no Mundial da Alemanha. A quinta disputará uma vaga na repescagem contra o campeão da Oceania. Leia mais no Jornal da Tarde