Começa a maratona da Copa do Brasil O torneio é político, mas quem paga a conta são os jogadores. A rodada desta quarta-feira à noite da Copa do Brasil, campeonato que reúne 64 clubes - um quarto deles convidados da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - , é um tributo à milhagem aérea. As delegações de Corinthians, Santos, Portuguesa e Fluminense cruzaram o país para pagar a conta de compromissos de dirigentes de federações, de clubes e da CBF. O pior para os atletas é saber que, no retorno, ao invés de descanso, há mais trabalho. Sábado de carnaval é dia de rodada do Rio-São Paulo. E na quarta-feira de cinzas também tem futebol. Leia mais no Estadão