Começa a nascer a Liga Nacional O encontro entre dirigentes do futebol brasileiro que pretende determinar o modelo da Liga Nacional de Clubes começou ontem à tarde, em Belo Horizonte, sem grandes novidades. A Comissão de Formatação reuniu-se em um hotel na capital mineira e apenas repetiu o discurso já conhecido, além de propagar que a criação tem de sair até o mês que vem - pois do contrário será muito difícil que a competição substitua o Campeonato Brasileiro em 2002. Leia mais no Jornal da Tarde