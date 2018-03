Começa a segunda fase da Série A3 De olho na vaga para a Série A2 de 2006, São José e Grêmio Barueri se enfrentam na noite deste sábado, às 19 horas, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, na abertura da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3. O jogo será mostrado, ao vivo, pela Rede Vida. Agora, as oito equipes classificadas formarão dois grupos com quatro em cada um, que se enfrentarão, dentro das chaves, em turno e returno. Aí, os quatro melhores, sendo dois de cada chave, garantem o acesso. O jogo entre São José e Barueri é válido pelo grupo 4, que também é disputado por XV de Jaú e Rio Claro. No domingo, mais três jogos completam a rodada. Confira: 10 horas - Rio Claro x XV de Jaú; 15 horas - Monte Azul x XV de Piracicaba e Itararé x Palmeiras B.