Começa a Série B3 do Paulista Mesmo em tempo de crise, o futebol paulista continua movimentando todas suas divisões. Começa neste domingo à tarde, com seis jogos, o Campeonato Paulista da Série B3, equivalente à Sexta divisão, com 12 clubes participantes. A redução de clubes prova as dificuldades no interior. Ano passado a B3 tinha 18 participantes, seis a mais do que esta temporada. As novidades ficam por conta do time da Força Sindical, que fez uma parceria com o Paulista de Caieiras e disputará a divisão como Força Futebol de Caieiras. O time de Taboão da Serra também está debutando no torneio, assim como o Assissense, que substitui o VOCEM, extinto, no coração dos torcedores da cidade de Assis. Os times vão jogar em turno e returno dentro de seus grupos. Classificam-se três de cada grupo, que vão formar um hexagonal, onde também jogarão entre si em turno e returno. Ao final do hexagonal, os dois primeiros estarão classificados para o Campeonato Paulista da Série B2. Confira os grupos: Grupo 1 - Ranchariense, Tanabi, Votuporanga Santacruzense, Prudentino e Assissense. Grupo 2 - Jacareí, São Vicente, Itapetininga, Ginásio Pinhalense, Força Futebol de Caieiras e Taboão da Serra. Eis os jogos de domingo, com início às 15 horas: Ranchariense x Votuporanga, Assissense x Prudentino, Santacruzense x Tanabi, Taboão da Serra x Força de Caieiras, Jacareí x Itapetininga e Pinhalense x São Vicente.