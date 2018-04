Começa a venda de ingressos para o jogo Brasil x Uruguai

Começou neste sábado a venda de ingressos para o jogo Brasil x Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2010, que será realizado no dia 21 deste mês. A procura era enorme, o que fez com que uma grande fila se formasse nos arredores do Estádio do Morumbi, em São Paulo. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), on ingressos serão vendidos das 10 às 20 horas, até o dia 20, já que no dia da partida a venda será suspensa com o intuito de evitar tumultos. Os postos de venda estão localizados, além do Morumbi, nos estádios do Pacaembu, do Canindé, Ginásio do Ibirapuera, Parque Antártica, Parque São Jorge, Arena Barueri (Barueri) e Estádio Bruno José Daniel (Santo André). Valeria Gonçalvez/AE Fila enorme de torcedores que querem comprar ingresso no Morumbi