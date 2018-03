Começa amanhã a briga na Série B Nesta sexta-feira começa o Campeonato Brasileiro da Série B, a Segunda Divisão, com seis jogos, três deles envolvendo clubes paulistas. Além da briga pelo título e vice, que valerão vagas na Série A em 2005, haverá outra grande briga, desta vez, na ponta de baixo da tabela, onde os times irão se degladiar para para evitar o rebaixamento. O Remo, campeão paraense há pouco, terá pela frente o Ceará, recente campeão do segundo turno do Cearense. O jogo está marcado para as 20h30, no estádio Baenão, em Belém. O time da casa conta com o meia Gian, ex-Vasco, para conseguir uma boa vitória. Já pelo lado dos cearenses, as novidades serão o lateral Carabina e o volante Daniel, que ganharam vagas. Em Santa Catarina, o Joinville estréia diante do Santa Cruz. O técnico Edson Gaúcho pretende usar o mesmo time que venceu o Juventude em um jogo-treino, no início da semana. Pelos pernambucanos, a estréia será no banco de reservas. Recém-contratado, o técnico Roberval Dabino, ex-América e Mirassol, se uniu ao grupo em São Paulo, e depois a delegação seguiu para Joinville. Sob o comando do técnico e ex-goleiro Raul Plasmann, o Londrina também abre sua participação enfrentando em casa, no Estádio do Café, o Avaí. O técnico dos catarinenses também tem história na Seleção Brasileira. Marcos Paquetá comandou o time Sub-20 do Brasil, campeão do mundo em 2003. Eis os jogos desta sexta-feira: 20:30 - Remo x Ceará; Londrina x Avaí; Joinville x Santa Cruz; América-MG x Portuguesa; Mogi Mirim x Náutico e Vila Nova-GO x Marília. A rodada será completada sábado com estes jogos: Fortaleza x CRB, Sport x Caxias, Ituano x Brasiliense, Santo André x Paulista, América-RN x Anapolina e Bahia x São Raimundo.