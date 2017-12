Começa Brasil x Austrália na Coréia Começou agora, às 7 horas, na cidade de Ulsan, na Coréia do Sul, a partida entre Brasil e Austrália, na disputa pelo terceiro lugar da Copa das Confederações. O Brasil chega para a disputa do terceiro lugar depois de perder para a França (2 a 1) na semifinal. A Austrália perdeu para o Japão (1 a 0). A seleção brasileira entra em campo modificada. O zagueiro Lúcio, machucado, será substituído por Cláudio Caçapa. No ataque, sai Leandro e entra Magno Alves. A grande novidade, porém, é a volta do meia Vampeta à condição de titular e também como capitão da equipe. Ele entra na vaga de Leomar. A equipe começa a partida com Dida; Zé Maria, Edmilson, Caçapa e Léo; Fábio Rochemback, Vampeta, Carlos Miguel e Ramon; Washington e Magno Alves.