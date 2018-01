Começa Brasil x Camarões em Paris A seleção brasileira já enfrenta nesta quinta-feira Camarões pela primeira rodada do grupo B da Copa das Confederações, no Stade de France, em Paris. A equipe é a mesma que derrotou a Nigéria por 3 a 0, em amistoso, com exceção do atacante Luis Fabiano, machucado. Em seu lugar entrou Adriano. O time que está em campo é o seguinte: Dida; Belletti, Juan, Lúcio e Kléber; Emerson, Kléberson, Ricardinho e Gil; Ronaldinho e Adriano.