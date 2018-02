Começa Brasil x Portugal Começou há instantes, na cidade do Porto, o amistoso entre Brasil e Portugal, que marca o confronto entre os técnicos do tetra (Carlos Alberto Perreira) e o do penta (Luiz Felipe Scolari). Apesar de amistoso, o jogo ganhou em importância, na avaliação de Parreira. Segundo ele, ?a lua-de-mel entre a seleção e a torcida terminou?. Para o treinador, a partir de agora, a equipe precisa mostrar serviço. Para deixar claro que os tempos são outros, ele resolveu mudar o esquema de jogo. Abandonou o sistema de 3-5-2 que deu centro no Mundial da Ásia e adotou o tradicional 4-4-2. A equipe brasileira começa a partida contra Portugal com Marcos; Cafu, Edmílson, Luisão e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Kléberson, Zé Roberto e Ronaldinho Gaúcho; Rivaldo e Ronaldo. No time português, a surpresa ficou por conta da ausência do meia Figo. O jogador reclamou de contusão e foi vetado pelos médicos. Simão foi escalado em seu lugar. Deco, o brasileiro naturalizado português, está no banco de reservas. Está chovendo na cidade do Porto.