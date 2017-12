Começa briga pela artilharia na Itália Duas goleadas, uma grande surpresa e nenhuma partida sem gols. A rodada de abertura do Campeonato Italiano não podia ser mais promissora, com uma briga acirrada pela artilharia da competição. No fim da primeira rodada, cinco jogadores despontam entre os goleadores. Entre os brasileiros, apenas o meia Matusalém, do Piacenza, marcou. O melhor desempenho da rodada foi da Juventus, que goleou o Venezia por 4 a 0. O francês Trezeguet marcou duas vezes em seqüência: a primeira vez aos oito minutos a segunda aos 10 primeiro tempo. O outro artilheiro da equipe foi Del Piero, que fez o primeiro aos 44 do primeiro tempo e o segundo aos 40 do segundo. Mas a Inter, que jogou sem os brasileiros Ronaldo e Adriano, também não fez por menos e venceu o Perugia por 4 a 1, com grande atuação do atacante de Serra Leoa Mohammed Kallon, que marcou dois gols, aos 20 e aos 45 minutos do primeiro tempo. Os outros dois seriam de Vieri, um aos 44 do segundo tempo, de pênalti, e outro no minuto seguinte. O gol do Perugia foi de Fabio Grosso. Outro jogador que marcou dois gols foi Igly Tare, do Brescia no empate por 2 a 2 contra o Milan. Salvador - O meia Matusalém salvou a honra brasileira na Itália. O jogador fez o gol de empate da Piacenza que enfretou a Lazio. O placar final foi 1 a 1. Um importante resultado para um time recém-promovido que jogou contra um dos favoritos ao título da temporada fora de casa. O gol da Lazio foi do argentino Claudio Lopez. Surpresa - A grande surpresa da rodada foi a Fiorentina, que perdeu em casa para o estreante Chievo Verona por 2 a 0, gols de Perrota e Marazzina. Nos outros jogos de domingo só empates: Lecce 1 x 1 Parma, Udinese 2 x 2 Torino. No sábado, o Bologna ganhou do Atalanta por 1 a 0.