Começa corrida eleitoral pelo cargo de presidente da Fifa

GENEBRA - Começa a corrida para as eleições presidenciais na Fifa, no auge de sua fortuna e controlando o maior evento esportivo do mundo. Na próxima segunda-feira, o francês Jerome Champagne deve anunciar sua candidatura para o cargo que é hoje comandado por Joseph Blatter e promete uma "reforma" na entidade para torná-la mais democrática e "menos aristocrata".

A eleição está marcada para ocorrer apenas em 2015. Mas com a Fifa movimentando mais de US$ 4 bilhões em eventos e sentada em um fundo de mais de US$ 1 bilhão, a corrida pelo poder no futebol promete ser intensa. Outro possível candidato deve ser o também francês Michel Platini, atual presidente da Uefa. Blatter indicou que, até a Copa do Mundo, anunciará se ele também irá concorrer a um quinto mandato.

Mas o primeiro a se lançar no circuito é Champagne, que entre 2002 e 2005 trabalhou ao lado de Blatter na Fifa. Com 55 anos, o diplomata que chegou a servir na embaixada da França em Brasília e fala um português quase perfeito deixou a Fifa em 2010. Desde então, tem atuado como consultor em regiões polêmicas como Kosovo, Palestina e Chipre.

O candidato tem um percurso radicalmente diferente dos cartolas tradicionais. Estudou ciências políticas e entrou para a diplomacia francesa nos anos 80. Seria na Copa de 1994 nos EUA que ele passaria a ter contato com o mundo do futebol. Três anos depois, ele deixaria o governo para trabalhar na organização da Copa de 98, na França. Não demoraria para que ele entrasse na Fifa e passasse a trabalhar como vice-secretário-geral.

CRISE

Em 2012, Champagne publicaria um documento de 25 páginas propondo uma série de reformas no futebol mundial, o que fez muitos acreditarem que ele seria candidato. "Que Fifa queremos no Século XXI" fazia uma radiografia do futebol mundial.

"O futebol está enfrentando uma crise severa, causada pelo ambiente e por seus próprios erros", alertou. Ele defende uma reforma do "mito do presidente todo-poderoso" e acusou a estrutura da Fifa de ser uma "herança da visão da aristocracia britânica". Para ele, a composição do Comitê Executivo da Fifa abriu caminho para "barganhas" e "compromissos submetidos a interesses políticos de pessoas e administradores, em detrimento de uma visão coletiva e mesmo da Fifa".