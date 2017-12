Começa decisão na Oceania Nova Zelândia e Austrália disputam nesta quarta-feira a primeira partida da final das eliminatórias da zona da Oceania. As duas equipes confirmaram o favoritismo e venceram seus grupos com enorme facilidade. A Austrália arrasou adversários de nenhuma tradição no esporte como Fiji, Tonga, Samoa e Samoa Americana. No dia 11 de abril, por exemplo, aplicou uma goleada histórica de 31 a 0 sobre Samoa Americana. Dias antes, havia vencido a seleção de Tonga por 22 a 0. A Nova Zelândia também não encontrou problemas para superar adversários quase amadores como Vanuatu, Ilhas Cook, Ilhas Salomão e Taiti. Goleou várias vezes. Os neozelandeses só estiveram em uma Copa do Mundo até hoje, quando conseguiram classificação para o Mundial da Espanha, em 82. Terceiro colocado na Copa das Confederações, o time australiano entra para o confronto como favorito. A Austrália não disputa uma copa do mundo desde 74, na Alemanha. No último mundial - França 98 - esteve muito perto, mas perdeu a vaga na última partida para o Irã. A primeira partida da final no estádio Wespac Truck, de Wellington, na Nova Zelândia. O segundo jogo está marcado para o dia 24, no estádio Olímpico de Sydney. O vencedor desse confronto vai enfrentar o quinto colocado das eliminatórias sul-americanas - que pode ser o Brasil. Quem vencer, vai à Copa do Mundo de 2002, na Coréia e no Japão.