Começa depoimento de Figer na CPI Começou às 10h45 na CPI do Futebol, no Senado, o depoimento do empresário uruguaio Juan Figer, convocado para explicar nesta quinta-feira a chamada "Triangulação Uruguai", que envolve os clubes Rentistas e Central Espanhol, de Montevidéu, usados para transferir jogadores brasileiros para a Europa. Muitos desses jogadores como Lucas, que saiu do Atlético Paranaense, foi vendido para o Renners, da França, sem sequer ter passado pelo Rentistas. Lucas custou ao clube francês US$ 23 milhões, mas no caixa do Atlético Paranaense entraram apenas US$ 7,5 milhões. "É uma valorização astronômica", disse o senador Maguito Vilela (PMDB-GO). Juan Figer afirmou aos senadores que não está envolvido na transferência de jogadores menores para o exterior e nem participa de esquemas de falsificação de passaportes. O relator da CPI, senador Geraldo Altoff (PFL-SC), começou a fazer as perguntas a Figer e inicialmente estranhou porque o empresário disse que quer colaborar com a CPI tendo recorrido ao Supremo Tribunal Federal contra a quebra dos seus sigilos.