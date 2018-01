Começa depoimento de J.Hawilla na CPI O presidente da CPI da CBF Nike, o deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), já deu início à sessão que ouvirá o depoimento do empresário J. Hawilla, que é dono da Traffic, agência que cuida da imagem da seleção brasileira e intermediou o contrato entre a CBF e a Nike. Segundo adiantou à Agência Estado, J. Hawilla disse "se sente tranqüilo quanto ao seu depoimento na CPI, até porque a Traffic foi a primeira empresa a enviar toda a documentação à CPI." Rebelo confirmou para a quinta-feira (03) um painel de debates sobre técnico de futebol, salários e profissão. Participarão do debate o técnico da Seleção Brasileira, Emerson Leão, além de Carlos Alberto Parreira, Luis Filipe Scollari e Antonio Lopez. Na sexta-feira, a CPI volta a se reunir para ouvir o depoimento do representante no Brasil do Delta Bank, George Philipe de Brito.