Começa domingo a era dos clássicos B Quem pensou que não veria o tradicional clássico entre São Paulo e Palmeiras em 2003, enganou-se. A partida está marcada para domingo, às 10 horas, no Palestra Itália. E com transmissão ao vivo pela Rede Vida. É verdade que os jogadores não serão bem aqueles que o torcedor está acostumado a acompanhar, mas as camisas serão exatamente as mesmas, os dirigentes também e a competição será oficial e deverá render algum lucro aos clubes. Leia mais no Estadão