Começa final da Libertadores O Cruz Azul recebe o Boca Juniors, nesta quarta-feira à noite, na Cidade do México, no primeiro duelo da final da Copa Libertadores da América. A partida será no estádio Azteca, começa às 21h30 (horário de Brasília), terá arbitragem do brasileiro Márcio Rezende de Freitas e há previsão de presença de 115 mil torcedores. O jogo de volta está marcado para dia 27, em Buenos Aires. O time argentino, atual campeão sul-americano, já está garantido para disputar o título mundial no fim do ano em Tóquio, contra o Bayern de Munique, pois a equipe mexicana não é filiada à Conmebol e não tem o direito de jogar no Japão.