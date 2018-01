Começa na Holanda o Mundial Sub-20 Com o impacto da suspensão de quatro trios de árbitros pela Fifa, por problemas de forma física, começa nesta sexta-feira o Campeonato Mundial Sub-20 na Holanda. A partida inaugural será entre Benin e Austrália, na cidade de Kerkrade. Logo após a estréia, entram em campo os anfitriões holandeses, para encarar o Japão. A seleção brasileira inicia sua participação no domingo, contra a Nigéria, em Emmen. A Fifa decidiu suspender na quinta-feira, antes do início da competição, árbitros e assistentes franceses, africanos, asiáticos e da América Central depois que pelo menos um em cada trio de arbitragem não conseguiu passar nos testes de forma física impostos pela entidade que controla o futebol mundial. Dentro de campo, a expectativa pela revelação de craques é alta e muitos nomes já estão cotados como estrelas. Um deles é o argentino Lionel Messi, que foi campeão espanhol pelo Barcelona, ao lado de Ronaldinho Gaúcho e de Samuel Eto?o. Outros que podem se consagrar neste torneio são o espanhol Cesc Fabregas e o suíço Philippe Senderos, que atuam no Arsenal, da Inglaterra. Muitos jogadores não estarão em campo porque foram requisitados pelas seleções principais, como é o caso do alemão Lukas Podolski, convocado por Jürgen Klinsmann para a Copa das Confederações. Apostas brasileiras - No Brasil, a responsabilidade recai sobre Edcarlos, Fábio Santos e Diego Tardelli, os mais "experientes" no grupo do técnico Renê Weber. A experiência adquirida pelo trio do São Paulo na Copa Libertadores pode ser aproveitada para uma boa campanha. O Brasil terminou o Sul-Americano da Colômbia em 3º lugar, atrás de Argentina e Colômbia, que teve o maior artilheiro da história do torneio, Hugo ?Rodagol? Rodallega, este também outra esperança para o Mundial.