Começa o 2º tempo de Brasil x França O segundo tempo da partida entre Brasil x França, válida pela segunda semifinal da Copa das Confederações, começou há pouco, em Suwon, Coréia do Sul. Os times não soferam mudanças em relação a etapa inicial. Se a partida terminar empatada, haverá prorrogação, com o chamado "gol de ouro". Em caso de novo empate, a decisão vai aos pênaltis. O primeiro tempo foi bem disputado. A França abriu a contagem aos seis minutos, com Pires. Ramon empatou para o Brasil, aos 30 minutos, numa cobrança de falta.