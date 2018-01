Começa o jogo Brasil x China A partida entre Brasil e China começou há instantes no estádio Olímpico de Guangdong, em Guangzhou. O time brasileiro entrou em campo com camisetas do programa ?Fome Zero? instituído pelo governo federal. Na camisa branca da campanha - colocada sobre a amarela da Seleção - estava a inscrição ?Fome Zero. Esta bandeira também é minha?. O amistoso - que marca a reestréia do técnico Carlos Alberto Parreira no comando da equipe brasileira - terá pouco proveito para os brasileiros do ponto de vista técnico. A China não é um adversário de tradição no futebol e a base do time é a mesma daquele que foi campeão na Ásia em meados do ano passado. No único treino para a partida contra a China, realizado nesta terça-feira, atuaram entre os titulares apenas dois jogadores que não estiveram no grupo da conquista do pentacampeonato: o zagueiro Luisão e o meia Zé Roberto. Apesar de os jogadores serem praticamente os mesmos, o time entra para o amistoso com um esquema de jogo diferente. Sai o 3-5-2 usado por Luiz Felipe Scolari no Mundial 2002 e entra o 4-4-2 de Parreira. O time do Brasil começa a partida com Dida; Cafu, Luisão, Anderson Polga e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Kléberson, Zé Roberto e Ronaldinho Gaúcho; Rivaldo e Ronaldo.