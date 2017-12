Começa o jogo da seleção brasileira Começou agora, às 5 horas de Brasília, o jogo entre Brasil e Canadá, em Kashima, no Japão, pela segunda rodada do grupo B da Copa das Confederações. A seleção brasileira tem duas alterações em relação ao time que venceu Camarões na estréia da competição. Fábio Rochemback substitui Vampeta e Carlos Miguel entrou no lugar de Vagner.