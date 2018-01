Começa o jogo final da Copa do Brasil Brasiliense e Corinthians já estão em campo para decidir o título da Copa do Brasil, no estádio Serejão, em Taguatinga. O time paulista joga nesta quarta-feira pelo empate para conquistar o torneio. No primeiro jogo, no Morumbi, o Corinthians venceu o Brasiliense por 2 a 1. Em caso de vitória da equipe da casa por 2 a 1, a decisão será disputada nos pênaltis. Confira as escalações: Brasiliense: Donizetti; Moisés, Aldo, Thiago e Emerson; Evandro, Carioca, Maurício e Gil Baiano, Wellington Dias e Jackson. Corinthians: Dida; Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kleber, Fabrício, Vampeta e Ricardinho; Deivid, Leandro e Gil.