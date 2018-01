Começa o julgamento do caso Garrincha Os ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça começaram a julgar, nesta quinta-feira, um recurso das filhas do ex-jogador de futebol Garrincha, que querem ser indenizadas por danos morais e materiais decorrentes da publicação do livro ?Estrela Solitária - Um Brasileiro Chamado Garrincha", de Ruy Castro. Elas alegam que não autorizaram a publicação da obra. Três ministros votaram favoravelmente à concessão da indenização. O julgamento foi interrompido por um pedido de vistas do ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira.