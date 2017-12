Começa o mata-mata da Liga dos Campeões A Liga dos Campeões da Europa volta a ser disputada nesta terça-feira, depois de ficar mais de 2 meses sem jogos. Serão os confrontos de ida das oitavas-de-final da principal competição de clubes do mundo. Quatro jogos estão programados: Bayern de Munique x Real Madrid, Sparta Praga x Milan, Celta x Arsenal e Lokomotiv x Mônaco. Juntos, Real e Bayern somam 13 títulos da Liga dos Campeões. Nos últimos cinco anos, enfrentaram-se quatro vezes e, nas três últimas, o vencedor do duelo acabou conquistando o título. Por isso tudo, o confronto desta terça-feira em Munique é o que mais chama atenção nas oitavas-de-final - RedeTV e ESPN Internacional transmitem o jogo, às 16h30 de Brasília. Um bom duelo na partida será o reencontro do goleiro alemão Oliver Kahn e do brasileiro Ronaldo, 1 ano e 7 meses após a decisão da Copa do Mundo da Ásia, quando o atacante anotou os dois gols do título do Brasil. "Quero repetir a história e com o mesmo final", afirmou o Fenômeno, que tenta conquistar o único título que lhe falta na carreira. "Espero que a conquista venha de uma vez (em 2003, o Real Madrid perdeu da Juventus, nas semifinais). Mas temos um caminho muito difícil."