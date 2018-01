Começa partida entre Brasil x EUA Começou há instantes em Lyon, na França, a partida entre Brasil e Estados Unidos, válida pela segunda rodada do Grupo B da Copa das Confederações. As duas equipes vêm de derrota. O Brasil perdeu por 1 a 0 para Camarões e os EUA foram derrotados pela Turquia por 2 a 1 e, por conta disso, a partida de assume uma característica de decisão. Quem perder está fora. A principal novidade da equipe brasileira é a entrada do meia Alex no lugar do atacante Gil. Nas demais posições, o técnico Carlos Alberto Parreira manteve o time que começou a partida de estréia, na quarta-feira: Dida; Belletti, Juan, Lucio e Kléber; Emerson, Kléberson, Ricardinho e Ronaldinho Gaúcho; Alex e Adriano. Na abertura desta rodada, Camarões surpreendeu e venceu a Turquia por 1 a 0 com um gol no finalzinho e está virtualmente classificado para a próxima fase. Na última rodada, segunda-feira, o Brasil enfrenta a Turquia.