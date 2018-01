Começa sábado a Copa Coca-Cola O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah, lançou oficialmente hoje, a Copa Coca-Cola de Futebol Profissional 2001. A competição, com início sábado, terá 16 clubes do interior, que receberão uma cota de R$ 60 mil e materiais esportivos. ?Eles só terão de jogar e fazer gols?, justificou Farah. O campeão será indicado para disputar a Copa do Brasil. A rede Record transmitirá os jogos.