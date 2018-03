Começa segunda fase do Paulista A2 Sonhando em brilhar na elite na próxima temporada, começa neste sábado a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2. Dois jogos estão previstos e, por coincidência, os quatro clubes envolvidos participaram do Grupo 2 na fase anterior. A rodada será completada domingo com mais dois jogos. No Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista, às 15 horas, o Bragantino receberá o Juventus. O time da casa fez uma campanha regular na primeira fase, mas só conseguiu sua vaga na penúltima rodada, enquanto o Juventus se manteve tranqüilo na vice-liderança praticamente desde o começo da competição. Em Bauru, no Estádio Alfredo de Castilho, o Noroeste terá pela frente o São Bento. Na primeira fase, o time de Bauru começou mal, trocou de técnico duas vezes (Juninho Fonseca e Ivo Secchi) e, sob o comando de Paulo Comelli, conseguiu a classificação só na última rodada. Já o São Bento liderou o grupo de ponta a ponta, sofrendo apenas uma derrota e tendo a melhor campanha entre todos os 20 participantes. Outras duas partidas completam a primeira rodada da segunda fase no domingo. Os líderes do Grupo 1 da primeira fase - Bandeirante e Comercial - irão jogar fora de casa contra Mirassol e Araçatuba, respectivamente. Nesta fase os times se enfrentam dentro do mesmo grupo em dois turnos, com os dois primeiros colocados de cada chave garantindo o acesso para a Série A-1. O título da temporada será decidido entre os dois líderes de cada grupo.