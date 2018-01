Começa venda de ingresso para Peru x Brasil Os torcedores peruanos fizeram enormes filas nesta quinta-feira para comprar ingressos para a partida do dia 16 contra o Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O movimento no primeiro dia de vendas deu aos dirigentes da Federação Peruana de Futebol a certeza de que o estádio Metropolitano - que tem capacidade para 60 mil pessoas - estará lotado. O aumento no preço dos bilhetes não desencorajou os torcedores. O ingresso mais barato custa US$ 8 (R$ 23) e o mais caro, US$ 72 (R$ 206) - o dobro do que foi cobrado na partida contra o Paraguai, na primeira rodada das Eliminatórias. A Federação Peruana estabeleceu que cada pessoa poderá comprar no máximo cinco ingressos, numa tentativa de evitar a ação dos cambistas. O administrador da CBF, Guilherme Ribeiro, visitou nesta quinta-feira o estádio e ficou impressionado com o que viu. "Vai dar gosto jogar aqui. É um estádio muito bonito." O brasileiro Paulo Autuori, que dirige a seleção peruana, completará semana que vem a lista dos jogadores que utilizará nos jogos contra Brasil e Equador (dia 19, em Quito) - já chamou nove atletas que atuam fora do país. Segundo a imprensa local, é grande a chance de o treinador convocar vários jogadores do Cienciano - adversário do Santos na Copa Sul-Americano. O goleiro Ibañez, o zagueiro Acasiete, o lateral Ccahuantico, os volantes Morán e Bazalar e o meia Julio Garcia são os nomes cotados para integrar a lista de Autuori. Entre os "estrangeiros", os destaques são os atacantes Pizarro (Bayern de Munique) e Mendoza (Brugges, autor do gol da vitória sobre o Milan).