Começa venda de ingressos para jogo Brasil x França

SÃO PAULO - Começou nesta quarta-feira a venda de ingressos via internet para o amistoso entre Brasil e França, marcado para o dia 9 de junho, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Inicialmente, a comercialização está restrita aos clientes da empresa de cartão de crédito Mastercard, mas será aberta a todos interessados nesta quinta, sempre através do site http://www.arenapoa.com.br/.

A venda nas bilheterias começa no sábado, em diversos pontos em Porto Alegre, incluindo a própria Arena Grêmio e os estádios Olímpico e Beira-Rio. E a expectativa é de que o amistoso contra a França tenha casa cheia, naquele que será o último teste da seleção brasileira antes da disputa da Copa das Confederações.

Os convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari se reuniram na terça-feira, no Rio, para começar a preparação para a Copa das Confederações, competição que acontecerá de 15 a 30 de junho em seis cidades brasileiras. E, antes de enfrentar a França em Porto Alegre, o Brasil ainda faz um amistoso no próximo domingo, contra a Inglaterra, no Maracanã.