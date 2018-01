Começam as oitavas-de-final da Uefa As oitavas-de-final da Copa da Uefa, a segunda competição mais importante da Europa, começam nesta quinta-feira com oito partidas válidas pela rodada de ida. Em Roma, a Lazio vai enfrentar o Wisla Cracóvia, mas terá ainda outro adversário: o campo. ?Perdemos quatro ou cinco pontos preciosos no Campeonato Italiano por causa da deterioração do gramado, porque o nosso estilo de jogo é com toque de bola e velocidade?, declarou o técnico Roberto Mancini. O lateral-esquerdo brasileiro César está confirmado para o jogo. Demais jogos: Slava Praga e Besiktas; Hertha Berlin e Boavista; Málaga e AEK; Panathinaikos e Anderlecht; Celtic e Stuttgart; Porto e Denizlispor; Auxerre e Liverpool.