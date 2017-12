Começam as semifinais da Copa FPF As semifinais da Copa Federação Paulista de Futebol começam neste domingo cedo. Na briga pelo titulo que valerá uma vaga na Copa do Brasil de 2005, o Santos recebe o Ituano, no Estádio da Vila Belmiro, às 11 horas. Uma hora mais cedo, no Brinco de Ouro, em Campinas, o Guarani enfrenta o Sertãozinho com transmissão, ao vivo, da Rede Vida. Os jogos de voltam estão marcados para dia 14 de novembro. Assim como aconteceu no ano passado, quando o Santo André conquistou a competição (então denominada Copa Estado de São Paulo) e garantiu o direito de disputar a Copa do Brasil, os semifinalistas sonham em garantir este direito para 2005. Já o vice-campeão disputará a Série C do Campeonato Brasileiro. Esta vaga já está garantida para o Sertãozinho, único semifinalista que não está incluso em competições nacionais. Santos e Guarani disputam a Série A, enquanto o Ituano participa da Série B. O Santos quer aproveitar o fator campo para vencer e com boa vantagem, porque na próxima semana enfrentará o Ituano, em Itu (SP). O time do interior tem melhor campanha, por isso leva vantagem de decidir a vaga da final em casa e de jogar por dois empates. Na fase anterior, o time da Baixada Santista eliminou a Portuguesa, com duas vitórias pelo mesmo resultado: 3 a 1. O time santista é dirigido por Márcio Fernandes, ex-ponta esquerda. O Ituano passou pelo Corinthians com uma vitória de 2 a 1. Após a eliminação da Série B do Campeonato Brasileiro para o Fortaleza, o time de Itu irá jogar com força máxima em busca do título. O Guarani enfrenta o Sertãozinho, às 10 horas, no Estádio Brinco de Ouro. Como o adversário fez melhor campanha que o Guarani, tem a vantagem de decidir a vaga em casa, no próximo domingo, dia 14 de novembro. Nas quartas de final, o Guarani eliminou o EC Osasco, após vencer por 1 a 0 no último sábado, gol do atacante Léo. O Sertãozinho passou pelo Atlético Sorocaba, empatando os dois jogos.