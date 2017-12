Começam jogos decisivos do Brasileirão Já estão em andamento os jogos decisivos na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. No Morumbi, em São Paulo, o líder Corinthians está enfrentando a Ponte Preta. Em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, o Internacional está jogando contra o Palmeiras. Com 78 pontos, o Corinthians torce por um tropeço do Inter, com 75 pontos, para se sagrar campeão brasileiro já neste domingo.