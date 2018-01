Começam jogos decisivos do Brasileirão Já estão em andamento os jogos decisivos na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. No Serra Dourada, em Goiânia, o líder Corinthians está enfrentando o Goiás. Em Curitiba, no estádio Couto Pereira, o Internacional está jogando contra o Coritiba. Com 81 pontos, o Corinthians joga por um empate para ser campeão. O Internacional, com 78 pontos, precisa vencer e torcer por uma derrota do time paulista. Além disso, os gaúchos têm de tirar uma diferença de cinco gols no saldo de gols.