Começam semifinais da Copa do Rei Osasuna e Atlético de Madrid abrem nesta quarta-feira em Pamplona as semifinais da Copa do Rei - o jogo de ida do outro confronto será na quinta-feira, entre Betis e Athletic de Bilbao. Os grandes favoritos da competição ficaram pelo caminho: Real Madrid, Barcelona, Valencia e La Coruña. O atacante Fernando Torres, do Atlético, acha que se o time fizer pelo menos um gol e não perder, garantirá a vaga para a final no jogo de volta, em Madri. O Osasuna ficou 17 rodadas sem vencer no Campeonato Espanhol, mas ganhou suas duas últimas partidas e se encheu de ânimo para tentar se classificar para a final. "Estamos muito confiantes. E é bom que nos vejam como zebra", disse o atacante uruguaio Morales.