"Comecei vida nova", diz Redondo O Milan obteve resultado discreto, no empate de 1 a 1 com o Ancona, terça-feira, pelas oitavas-de-final da Copa da Itália. Mas o assunto principal no clube, na volta aos treinos, em Milão, foi a presença de Fernando Redondo. O volante argentino enfim estreou na equipe, depois de quase três anos de afastamento em conseqüência de contusões no joelho. Redondo jogou meio tempo, teve desempenho regular, mas era um dos mais felizes na reapresentação do grupo nesta quarta-feira, na concentração em Milanello. A presença em campo representou vitória da fé, da persistência e de paciente trabalho dos médicos. "Comecei vida nova", admitiu o jogador, de 31 anos, que brilhou durante muito tempo no Real Madrid. Redondo, no entanto, está longe ainda de ser titular. O técnico Carlo Ancelotti afasta especulações e garante que não conta, a curto prazo, com o talento do argentino. A estratégia, afirma o treinador, é a de apostar no entrosamento lento. O volante deve atuar com regularidade, mas só alguns minutos e em determinados jogos. Resultados - A Lazio comprovou nesta quarta-feira que a boa fase não se limita ao Campeonato Italiano, do qual é líder. Na Copa da Itália, a equipe romana recebeu o Empoli e venceu por 2 a 0, gols de Pancaro e Simone Inzaghi. O jogo de volta será dia 18, no estádio Carlo Castellani. Já a Roma foi a Trieste, onde empatou com a Triestina por 1 a 1. Batistuta fez o gol dos romanos. O torneio prossegue nesta quinta-feira com Piacenza x Chievo, Vicenza x Bologna e Reggina x Juventus.