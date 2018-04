'Começou de verdade', diz Robben em 1º treino para final

O meia Thomas Müller é uma das principais apostas do Bayern de Munique para a decisão. Mesmo com apenas 23 anos, o jogador é um dos líderes do elenco e esteve nas últimas duas finais da equipe na competição, nas derrotas para a Inter de Milão, em 2010, e para o Chelsea, no ano passado.

Müller não escondeu o incômodo com este retrospecto e reafirmou a necessidade de buscar a vitória neste sábado para evitar que ele e esta equipe do Bayern fiquem com "marca de perdedores". "Para mim, pessoalmente, é hora de vencer. Se você é derrotado três vezes fica marcado como perdedor", declarou.

A derrota nos pênaltis para o Chelsea, em 2012, marcou Müller e, logo após a partida, o jogador mandou mensagens de texto para todos seus companheiros cobrando ainda mais empenho para este ano. O próprio meia fez sua parte e é o principal artilheiro do Bayern em todas as competições desta temporada, com 22 gols. Até por isso, conta com total confiança do técnico Jupp Heynckes.

"Thomas Müller desempenhará um papel muito importante na final", declarou o treinador. "Ele é incansável, um dos nossos principais jogadores, e um importante fator do porquê somos um time tão diferenciado no ataque e na defesa. Thomas está tendo uma temporada incrível. Não há como tirá-lo do time por sua velocidade, agilidade, e ele ainda é tranquilo quando precisa ser tranquilo", completou.