Começou um mini desmanche tricolor A permanência de Reinaldo no São Paulo está cada vez mais difícil. Seu contrato termina dia 30 de junho, e ele deve mesmo defender o Paris Saint Germain no segundo semestre. ?Até o Ronaldinho Gaúcho está pedindo que eu fique por lá?, comenta Reinaldo. Gilmar Rinaldi, procurador do atacante, adianta que irá com o jogador antes de maio até Paris. ?Vamos acertar o contrato dele. Hoje, posso dizer que é muito difícil que ele continue no São Paulo.? Leia mais no Jornal da Tarde