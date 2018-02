Comelli fará várias mudanças na Lusa Depois de sete rodadas sem precisar mexer na escalação, acabou a tranqüilidade do técnico Paulo Comelli na Portuguesa. Devido às suspensões e à venda do atacante Lucas para o Ajaccio, da França, ele será obrigado a fazer várias mudanças no time que enfrentará o Ceará, dia 11, em Fortaleza. Para a próxima semana, Comelli também espera que mais reforços cheguem ao Canindé, como o meia Igor, do Coritiba, e o atacante Allann Dellon, do Vitória, que negociam contrato com os dirigentes da Ability Sports e da Portuguesa. As novidades para o jogo diante do Ceará começam na defesa. Como a dupla Alex Oliveira e César terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, Acciolly, que veio do Vitória, deve fazer a primeira partida com a camisa do clube. O volante Capitão atuará como zagueiro - embora a posição não seja novidade para o jogador, que já vinha atuando mais na proteção à defesa do que no meio- campo. Para compor o meio-campo, o garoto Sobrinho será mantido ao lado de Almir, que volta de suspensão. No ataque, a aposta para o lugar de Lucas é Róbson Lino, de 23 anos, que veio do Bangu e estreou com destaque na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Cruz, na terça-feira. "O Róbson é um jogador veloz, entrou muito bem na equipe e pode fazer uma boa dupla com o Edmilson, que também deve subir de produção nos próximos jogos", afirmou Comelli. O treinador testará as modificações num jogo-treino contra a seleção de Cuba, marcado para segunda-feira, às 15 horas, no Canindé.