Comelli faz reformulação no XV Como era esperado, Paulo Comelli foi confirmado nesta terça-feira como o novo técnico do XV de Novembro para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. A contratação do treinador foi anunciada por Mauro Morishita, depois de uma reunião com o presidente-interino do clube, o ex-juiz de futebol João Paulo Araújo. Comelli já viajou para Santa Rita do Passa Quatro, onde a equipe realiza sua pré-temporada. O novo técnico também terá à sua disposição alguns reforços recém-contratados. É o caso dos laterais Adriano e Tobias, que vieram do Flamengo de Guarulhos. Logo após o fim do Campeonato Paulista da Série A-3, Tobias chegou a acertar com o Figueirense-SC, mas desistiu do negócio. A empresa Partner e o empresário Mauro Morishita, em princípio fariam um trabalho com o XV. Mas o acerto do empresário foi feito diretamente com o grupo denominado "Amigos do XV", comprometido em reestruturar o clube que só acumulou fracassos sob o comando da Player Sports, antiga parceira, que ainda cobra do clube a importância de R$ 5,7 milhões.