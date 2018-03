Comelli lamenta desatenção do Marília O técnico do Marília, Paulo Comelli, ainda lamenta a falta de atenção de seus jogadores no jogo contra o Mogi Mirim na última terça-feira. Graças a ela seu time acabou perdendo a partida e, consequentemente, a invencibilidade na competição. "Faltou um pouco de atenção para a nossa equipe. Tivemos o domínio, mas não fizemos os gols. Uma equipe que tem objetivos dentro do campeonato não pode cometer erros como os que foram cometidos contra o Mogi", finalizou Comelli. Na liderança da Série B, com 13 pontos ganhos, o Marília só volta a campo no próximo dia 7, quando enfrenta o Remo no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília.