Comelli mantém ataque da Portuguesa O técnico Paulo Comelli resolveu não mexer no ataque da Portuguesa para o jogo diante do Caxias, nesta sexta-feira, às 20h30, no Canindé. Apesar da dupla Edmilson e Lucas Pereira não ter marcado nenhum gol em quatro jogos - o único do time na Série B foi feito pelo zagueiro Alex Oliveira -, o treinador deu mais um voto de confiança para os atacantes e só faz uma mudança no time: a entrada do lateral-direito Marquinhos, no lugar de Ângelo, expulso contra o América-RN. Desde a primeira rodada, Comelli vem criticando o fraco poder ofensivo do time. "Está faltando tranqüilidade", admitiu o treinador, após a última partida. Nos treinos da semana, a finalização é o fundamento mais treinado pelos atletas - porém, os resultados não estão aparecendo em campo. "Contra o América-RN, apresentamos um futebol abaixo do que nos jogos contra Bahia - vitória por 1 a 0 - e Sport - 0 a 0. Mesmo assim, tivemos chances de gols, mas não concluímos", analisou. Mas o treinador dá sinais de que sua paciência com os atacantes está se esgotando. Nos três primeiros jogos, eles só haviam sido substituídos contra o Sport - e mesmo assim, para ganhar tempo e segurar o resultado: aos 37 minutos do segundo tempo, o volante Sobrinho entrou na vaga de Lucas e aos 44, Kleyr substituiu Edmilson. Pórém, diante do América-RN, Lucas saiu para a entrada de Kleyr aos 30 do segundo tempo e sete minutos depois, Edmilson deu lugar a Danilo. "Já pedi reforços à diretoria. Perdemos dois bons meias antes da competição - Rodrigo Cabral e Luciano Santos - e não houve reposição. Sei que é difícil contratar bons jogadores, mas precisamos fortalecer o grupo", afirmou Comelli. A diretoria negocia há dias, sem sucesso, com o meia Bechara, ex-Marília. O atacante Leandro Amaral, revelado pela própria Portuguesa, também teve seu nome cogitado pelos dirigentes. O elenco da Portuguesa fez um treino coletivo na manhã desta quarta-feira. À tarde, os jogadores permaneceram no clube, mas não treinaram: assistiram a uma palestra do técnico Paulo Comelli, com vídeos sobre o Caxias, adversário de sexta-feira, no anfiteatro do Canindé. Nesta quinta-feira, a equipe treina pela manhã e, em seguida, inicia o período de concentração para enfrentar o time gaúcho.