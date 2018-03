Comelli não dá moleza na Portuguesa O técnico Paulo Comelli iniciou nesta terça-feira o seu trabalho na Portuguesa. Pela manhã, foi apresentado ao grupo de jogadores e começou os treinos. E, apesar de o time ter um mês para se preparar para a estréia na Série B do Campeonato Brasileiro, dia 23 de abril, contra o América-MG, em Belo Horizonte, o treinador já implantou seu estilo. Nada de moleza: treinamento a semana inteira em dois períodos. Por enquanto, Comelli conta com todos os atletas do grupo. Avaliará os jogadores com os quais contará para fazer uma ?reciclagem? no elenco. Não abre mão de Edu Silva e Luciano Santos. Recebeu ainda a boa notícia do presidente Joaquim Alves Heleno de que terá o atacante Lucas, artilheiro do time no Paulista com 7 gols, no Brasileiro. "Ele fica, está garantido", disse o dirigente, que manifestou a vontade em trazer outros atacantes. Nesta terça-feira, a novidade no treino foi a presença do jovem Celso Luiz, meia-atacante dos juniores, de apenas 15 anos, que deve fazer parte do elenco para a disputa da Série B.