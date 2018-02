Comelli perde a paciência na Lusa A paciência do técnico Paulo Comelli com os dirigentes da Portuguesa e da Ability Sports, empresa que dirige o futebol do clube, está no fim. A reclamação é pela falta de reforços, há muito solicitados pelo treinador. "As contratações estão demorando muito para chegar", afirmou o treinador, que pede dois meias e um atacante para a seqüência da Série B do Campeonato Brasileiro. "Se os novos jogadores já tivessem sido contratados, poderíamos ter aproveitado melhor a folga que tivemos na tabela." Resignado, Comelli trabalha com o que tem em mãos e hoje observou o elenco num jogo-treino contra a seleção de Cuba, no Canindé - compromisso vencido pela Portuguesa por 1 a 0, gol do lateral-esquerdo reserva Leonardo. O treinador pensa na escalação que mandará a campo diante do Ceará, sexta-feira, em Fortaleza. O volante Capitão pode atuar como zagueiro, ou Acciolly e Lucas Souza podem formar a dupla de área, nos lugares dos titulares Alex Oliveira e César, suspensos. Avaí x Marília e Ituano x Remo são os jogos de amanhã, às 20h30, pela Série B.