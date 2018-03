Comelli pressiona Lusa para definir time Nos últimos dias, o elenco da Portuguesa ganhou dois reforços: o experiente meia Almir, de 30 anos, apresentado na sexta-feira - com contrato até o final do ano -, e o lateral-esquerdo Leonardo, de 18 anos, promovido das categorias de base do clube. Porém, o técnico Paulo Comelli espera mais agilidade dos dirigentes e da diretoria da Ability Sports para a definição do elenco. O treinador ainda aguarda a chegada de um ou dois zagueiros e um atacante, setores em que o time apresentou as maiores deficiências durante a disputa do Campeonato Paulista. "Temos de ter agilidade nas contratações, para podermos definir logo o time", disse o treinador. "Estrear com a equipe ainda em formação atrapalha muito o trabalho." Como todo jogador em sua situação, o jovem Leonardo demonstra expectativa por sua primeira chance entre os profissionais. "Estou muito feliz por esta oportunidade, espero retribuir a confiança que estão depositando em meu futebol", disse o jogador, que deve disputar a vaga no time com Edu Silva e Júlio César. Desde segunda-feira os jogadores treinam em dois períodos no Canindé. O objetivo dos trabalhos nesta semana é o condicionamento físico, comandado pelo preparador Vair Campos. Os treinos físicos serão intensificados neste momento porque os atletas estão em estágios físicos diferentes. Os jogadores reservas, pouco utilizados na competição estadual, farão um jogo-treino contra o Esporte Clube Osasco (ECO), nesta quarta-feira, às 15h30, em Osasco. Nos próximos dias, Paulo Comelli deverá comandar os primeiros treinos coletivos para escalar a equipe que estréia no Campeonato Brasileiro da Série B no dia 24 de abril, diante do América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.