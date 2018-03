Comelli promete evolução na Portuguesa A derrota para o América-MG por 1 a 0, em Belo Horizonte, na estréia pela Série B do Brasileiro, não desanimou o técnico Paulo Comelli, que ainda acredita que o time da Lusa poderá subir de produção. "A formação que entrou em campo teve pouco tempo para se entrosar, fizemos apenas um coletivo e um jogo-treino", justificou o treinador. "A partir da terceira ou quarta rodada, a equipe estará rendendo bem mais." Para Comelli, apesar dos erros, a Lusa poderia ter conseguido um resultado melhor na primeira partida. "Faltou acertar mais os passes e melhorar as finalizações", analisou. "A equipe estava bem posicionada em campo, infelizmente o Leonardo, que vinha jogando bem, se contundiu ainda no primeiro tempo e desestabilizou o esquema tático." O lateral-esquerdo Leonardo deixou o gramado sentindo dores, devido a uma pancada na coxa, mas não será problema para a seqüência da competição. Nesta segunda-feira ele já treinou normalmente com o elenco, pela manhã e à tarde. O jogo diante do Bahia, marcado para sexta-feira, às 20h30, no Canindé, pode ser transferido para domingo, às 11 horas. A CBF deve confirmar a mudança da data nesta terça-feira.